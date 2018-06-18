СМИ: в КНДР находятся более 3 тыс. объектов, связанных с ракетно-ядерной программой

СЕУЛ, 18 июня. /ТАСС/. КНДР располагает более чем тремя тысячами объектов, имеющих отношение к ее ракетно-ядерной программе. Об этом сообщила в понедельник газета Munhwa Ilbo со ссылкой на оценки американской разведки.

"Первые секретные ядерные разработки в Северной Корее были зафиксированы разведкой США в 1982 году. На протяжении прошедших с тех пор 36 лет список ядерных объектов КНДР постоянно пополнялся", - отмечает газета.

Источники издания отмечают, что проведение инспекций этих объектов будет представлять "серьезный вызов" для международного сообщества.

По итогам состоявшейся 12 июня в Сингапуре встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына был подписан документ, в котором Пхеньян высказался за проведение полной денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Тогда же Трамп обещал приостановить совместные с Южной Кореей военные учения, на чем в течение многих лет настаивал Пхеньян. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано, комментируя результаты этого саммита, заявил о готовности инспекторов организации возобновить ядерные проверки в КНДР.