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Макрон встретится с Папой Римским 26 июня

Международная панорама
18 июня, 10:19 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 18, июня. /ТАСС

Президент также переговорит с государственным секретарем Ватикана Пьетро Паролином

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ПАРИЖ, 18 июня. /ТАСС/. Папа Римский Франциск примет президента Франции Эмманюэля Макрона 26 июня в ходе официального визита французского лидера. Об этом сообщили в понедельник в Елисейском дворце.

"В рамках официального визита президент Республики посетит Святой Престол во вторник, 26 июня 2018 года, - отмечается в коммюнике администрации главы Французской Республики. - Во время этого визита президент будет принят Папой Римским Франциском, а затем он переговорит с государственным секретарем Ватикана Пьетро Паролином".

В заявлении Елисейского дворца подчеркивается, что "Макрон также будет присутствовать на церемонии в Соборе Святого Иоанна Крестителя на Латеранском холме, посвященной его первому и единственному титулу почетного каноника этой базилики".

О готовящемся визите Макрона сообщил в конце мая Ватикан.

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Персоны
Макрон, Эмманюэль Франциск (Папа Римский)
Страны
Ватикан Франция
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