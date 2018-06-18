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Президент Ирана посетит Австрию 4 июля

Международная панорама
18 июня, 11:14 дата обновления: 18 июня, 11:39 UTC+3

Хасан Роухани проведет переговоры с президентом страны Александером Ван дер Белленом и канцлером Себастьяном Курцем

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ВЕНА, 18 июня. /ТАСС/. Президент Ирана Хасан Роухани посетит 4 июля с официальным визитом Вену и проведет переговоры с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом и канцлером Себастьяном Курцем. Об этом сообщили в понедельник в администрации австрийского президента.

"Президент Австрии Александер Ван дер Беллен примет с официальным визитом 4 июля 2018 года президента Ирана Хасана Роухани. Также запланирована его встреча с федеральным канцлером Себастьяном Курцем", - говорится в заявлении пресс-службы администрации президента.

30 мая австрийская газета Die Presse сообщала, что президент Ирана собирается обсудить в Вене иранскую ядерную сделку с председательством Австрии в Совете ЕС, которое наступит в июле. Перед этим визитом в австрийской столице может состояться встреча главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа с его европейскими коллегами для подтверждения реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской атомной программе.

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Персоны
Роухани, Хасан Курц, Себастьян Зариф, Мохаммад Джавад Ван дер Беллен, Александер
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