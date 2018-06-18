Правление ХСС поддержит план главы МВД ФРГ по высылке нелегальных мигрантов

БЕРЛИН, 18 июня. /ТАСС/. Правление баварского Христианско-социального союза (ХСС) "полностью поддержит" план главы МВД ФРГ Хорста Зеехофера по ускорению процесса высылки и недопущению прибытия на территорию Германии нелегальных мигрантов. Об этом заявил в понедельник генеральный секретарь партии Маркус Блуме в эфире телеканала ZDF.

"Мы хотим в действительности добиться перемен в этом вопросе", - подчеркнул политик.

Проблема противодействия нелегальной миграции привела к конфликту между входящими в правящую в ФРГ коалицию Христианско-демократического (ХДС) и Христианско-социального союзов. Баварский ХСС по сути поставил канцлеру Ангеле Меркель ультиматум, потребовав от нее принять односторонние меры по защите национальных границ и пригрозив в ином случае выходом из единой фракции в парламенте. Через две недели состоится саммит ЕС. ХСС ожидает, что до него Меркель достигнет компромисса с европейскими партнерами в том, что касается более эффективного противодействия наплыву мигрантов.

Если этого не произойдет, Зеехофер намерен выпустить министерский указ, предписывающий федеральной полиции начать масштабный контроль на границе и высылку мигрантов, которые получили отказ в предоставлении убежища на территории ФРГ. Тогда у канцлера по сути останется один вариант - объявить о недоверии главе МВД и уволить его. Однако ХСС в таком случае может пойти на разрыв отношений с ХДС, что будет означать прекращение существования нынешнего правительства ФРГ.