Абэ заявил, что Токио не меняет свои планы размещения комплексов ПРО Aegis Ashore

ТОКИО, 18 июня. /ТАСС/. Правительство Японии не намерено менять планы размещения в стране комплексов ПРО Aegis Ashore, несмотря на последние позитивные сдвиги в ситуации вокруг КНДР. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Синдзо Абэ в ходе дебатов в верхней палате парламента.

"Имеется несколько сотен баллистических ракет, способных нанести удар по нашей стране, - приводит его слова информационное агентство Kyodo. - Мы не можем закрывать на это глаза". Японский премьер сообщил, что сотрудники минобороны ведут сейчас подготовительную работу по предстоящему размещению Aegis Ashore.

В мае министр обороны страны Ицунори Онодэра объявил, что два наземных комплекса ПРО американского производства Aegis Ashore будут развернуты на противоположных концах главного японского острова Хонсю - в префектуре Акита на севере и в префектуре Ямагути на юго-западе.

Двух таких установок, как утверждают власти, будет в целом достаточно, чтобы прикрыть всю территорию страны от удара баллистических ракет. Токио указывает при этом в основном на угрозу со стороны КНДР. Однако Aegis Ashore можно использовать также для перехвата крылатых ракет большой дальности, в частности китайских.

Эти установки предполагается развернуть до 2023 года, однако процесс их размещения может быть ускорен. Каждый комплекс Aegis Ashore обойдется примерно в 100 млрд иен (около $917 млн). Это наземный вариант комплексов ПРО, которыми уже оснащены корабли ВМС Японии. Россия и Китай выступают против такого наращивания противоракетной обороны со стороны Токио, указывая, что это наносит ущерб балансу сил в регионе.

12 июня президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын провели встречу в гостинице Capella на острове Сентоса у берегов Сингапура. По итогам переговоров стороны подписали совместный документ, обязавшись выполнять его "в полном объеме и без промедлений". Согласно итоговому заявлению, которое Трамп продемонстрировал журналистам, КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США.