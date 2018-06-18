Совет ЕС продлил на год санкции в отношении Крыма и Севастополя

БРЮССЕЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Евросоюз продлил на год односторонние запретительные меры в отношении Крыма и Севастополя. Об этом сообщил в понедельник журналистам сотрудник институтов ЕС.

"Совет ЕС продлил на 12 месяцев санкции в отношении Крыма и Севастополя", - сказал он. Это решение принято на встрече министров по сельскому хозяйству и рыболовству 28 стран ЕС в Люксембурге.

Санкции в отношении Крыма и Севастополя продлили без обсуждения, утвердив согласованное ранее решение постоянных представителей стран ЕС. Эти меры приняты в рамках стратегии ЕС по непризнанию воссоединения Крыма с Россией.

Санкции в отношении Крыма включают запрет на импорт в ЕС любых крымских товаров, любые европейские инвестиции на территории Крыма, в том числе приобретение там недвижимости, финансирование бизнеса, предоставление услуг, например, туристических. Европейским судам запрещен вход в крымские порты, а самолетам - посадки в аэропортах Крыма за исключением экстренных ситуаций.

В Крым запрещен экспорт товаров и технологий в области транспорта, телекоммуникаций, энергетического сектора, нефтедобычи и нефтепереработки, добычи природных ресурсов, запрещено также оказание любых технических услуг компаниям, работающим в этих секторах.

Санкционная политика ЕС в отношении России включает три независимых трека: визовые ограничения против российских граждан, экономические секторальные санкции против ряда российских госкомпаний нефтяного, оборонного и финансового секторов, а также ограничительные меры против Крыма. Все эти пакеты были введены в течение 2014 года. Два первых санкционных блока продлеваются раз в полгода, а запретительные меры против Крыма - раз в год.