Опрос: большинство австрийцев выступают за закрытие мечетей, нарушающих законы Австрии

ВЕНА, 18 июня. /ТАСС/. Большинство жителей Австрии поддерживают жесткий курс властей в отношении мечетей и имамов, нарушающих австрийский закон об исламе. Об этом говорится в опросе общественного мнения института Unique research, который был проведен по заказу журнала Profil.

Социологи задали респондентам вопрос: как вы относитесь к мерам правительства, которое хочет депортировать имамов и закрыть мечети в связи с их недостаточной привязанностью к Австрии? В итоге 66% опрошенных заявили, что считают действия властей "правильными", 14% назвали эти меры "слишком мягкими", и только 10 охарактеризовали их "слишком строгими". Затруднились с ответом 10% участников опроса.

Опрос был проведен с 11 по 15 июня 2018 года. В нем приняли участие 500 человек старше 16 лет.

Принятые меры

Канцлер Австрии Себастьян Курц 8 июня сообщил о закрытии семи мечетей и депортации около 40 имамов Турецко-исламского союза за культурное и социальное сотрудничество в Австрии (ATIB) из-за нарушения закона об исламе и получения финансирования из-за рубежа. Глава правительства особо подчеркнул, что Вена поддерживает свободу религий, но в стране действуют законы, которые нужно соблюдать. В свою очередь мусульманская религиозная община Австрии высказала возмущение из-за этого шага, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что Анкара не останется в стороне и предпримет меры против этого решения.

Массовые проверки деятельности мечетей и имамов в Австрии начались в апреле этого года, когда правительство пригрозило запретить Турецко-исламский союз за культурное и социальное сотрудничество в Австрии, организовавший в своей мечети в Вене утренник, во время которого дети в военной форме принимали участие в реконструкции битвы Первой мировой войны. Канцлер Австрии тогда заявил, что участие детей в военных постановках в мечетях по закону недопустимо, поэтому власти займутся расследованием деятельности всех мечетей на предмет нарушения закона об исламе, которым предусмотрена возможность роспуска мечетей за незаконную деятельность и высылка имамов за иностранное финансирование.

Угрозы в адрес канцлера

Федеральное ведомство по защите конституции и борьбе с терроризмом (контрразведка) при министерстве внутренних дел Австрии 11 июня начало расследование по факту угроз в адрес австрийского федерального канцлера Себастьяна Курца, а также усилило его охрану и министров правительства страны.

Как отметили в МВД, спецслужба начала уголовное расследование в отношении лиц, которые через Facebook распространяют угрозы убийством в адрес главы австрийского правительства. Силовики также проводят проверку всех случаев отправки канцлеру сообщений по электронной почте, телефону и в других социальных сетях.

В тот же день ведомство федерального канцлера Австрии направило уведомление компании Facebook в связи с поступающими через эту социальную сеть угрозами расправы над Себастьяном Курцем. Австрийские власти подозревали, что угрозы поступают от выходцев из Турции.