Суд отложил рассмотрение жалобы об изъятии имущества журналистов "РИА Новости Украина"

КИЕВ, 18 июня. /ТАСС/. Херсонский городской суд перенес на неопределенный срок рассмотрение апелляции журналистов агентства "РИА Новости Украина" об изъятии Службой безопасности Украины (СБУ) их имущества во время обысков. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила пресс-секретарь прокуратуры Крыма (входит в состав Генеральной прокуратуры Украины) Татьяна Тихончик.

По ее словам, решение отложить рассмотрение апелляции связано с неявкой заявителей.

Служба безопасности Украины (СБУ) 15 мая провела широкомасштабную операцию в отношении сотрудников агентства "РИА Новости Украина". В центральном офисе в Киеве, в его пресс-центре, а также в квартирах нескольких журналистов прошли обыски. Главный редактор агентства Кирилл Вышинский был задержан по обвинению в государственной измене, Херсонский городской суд 17 мая арестовал журналиста на два месяца по этому обвинению, ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. Вышинский своей вины не признал, его адвокаты подали апелляцию на арест, которая была отклонена.