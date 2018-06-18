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Меланья Трамп раскритиковала политику изъятия детей из семей нелегальных иммигрантов

Международная панорама
18 июня, 13:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Представитель первой леди США заявил, что она надеется на разработку успешной миграционной реформы

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ТАСС, 18 июня. Меланья Трамп раскритиковала политику своего мужа, американского президента Дональда Трампа, в соответствии с которой власти США забирают детей из семей нелегальных иммигрантов. Об этом в воскресенье вечером в эфире американского телеканала CNN сообщила официальный представитель первой леди США Стефани Гришем.

"Госпоже Трамп больно смотреть, как детей разлучают с их семьями. Она надеется на то, что обе стороны (Республиканская и Демократическая партии США - прим. ТАСС) смогут наконец договориться друг с другом и разработают успешную миграционную реформу" - отметила Гришем.

Ранее министерство внутренней безопасности США сообщило о том, что в период с 19 апреля по 31 мая 2018 года были разлучены с родителями и помещены в спецприемники 1995 детей иностранных граждан, незаконно пересекших южную границу страны. В апреле администрация Трампа объявила о начале политики "нулевой толерантности" к нарушителям миграционного законодательства. В соответствие с этой политикой, все нелегалы должны подвергаться заключению под стражу и уголовному преследованию. Их дети при этом не могут по американским законам быть арестованы, поэтому они помещаются в специальные центры содержания.

По словам Гришем, первая леди США считает подобную практику разлучения детей с родителями ошибочной и рассчитывает на то, что американские власти будут действовать в отношении несовершеннолетних более гуманно. "Госпожа Трамп полагает, что США должны требовать соблюдения своих законов, но при этом оставаться страной, которая правит сердцем", - отметила представитель Меланьи Трамп.

В начале апреля президент США распорядился ужесточить меры против нелегальных иммигрантов. В соответствии с этим решением, более 4 тыс. бойцов американской Национальной гвардии были привлечены к патрулированию южных рубежей страны. Усиление контроля привело к тому, что в мае число задержанных нарушителей границы превысило 50 тыс. человек, что на 60% больше аналогичного показателя прошлого года.

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