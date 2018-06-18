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Суд Херсона перенес рассмотрение ходатайства по делу Вышинского на 20 июня

Международная панорама
18 июня, 14:17 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 18, июня. /ТАСС

Как пояснили местные СМИ, причиной такого решения стала занятость судьи в другом деле

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КИЕВ, 18 июня. /ТАСС/. Херсонский городской суд перенес рассмотрение ходатайства об отборе биологических образцов по делу главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, на среду, 20 июня. Об этом в понедельник корреспонденту ТАСС сообщила пресс-секретарь прокуратуры Крыма (входит в состав Генеральной прокуратуры Украины) Татьяна Тихончик.

"Судебное заседание перенесено на 20 июня", - сообщила представитель прокуратуры.

Как пояснили украинские СМИ, причиной переноса стала занятость судьи в другом деле.

В понедельник суд планировал рассмотреть ходатайство следствия об отборе биологических образцов Вышинского. Как пояснил ранее в беседе с корреспондентом ТАСС адвокат журналиста Андрей Доманский, ему неизвестно, какое ходатайство следствия должен рассматривать суд, а также какие образцы хотят взять у Вышинского.

Служба безопасности Украины (СБУ) 15 мая провела широкомасштабную операцию в отношении сотрудников агентства "РИА Новости Украина". В центральном офисе в Киеве, в его пресс-центре, а также в квартирах нескольких журналистов прошли обыски. Главный редактор агентства Кирилл Вышинский был задержан по обвинению в государственной измене, Херсонский городской суд 17 мая арестовал журналиста на два месяца по этому обвинению, ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. Вышинский своей вины не признал, его адвокаты подали апелляцию на арест, которая была отклонена.

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