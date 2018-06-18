Сотрудники "Нафтогаза" получили $21 млн премий за победу над "Газпромом"

КИЕВ, 18 июня. /ТАСС/. Топ-менеджеры компании "Нафтогаз Украины" уже получили $21 млн премии за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитражном суде по транзитному контракту, несмотря на приостановку данного решения апелляционной инстанцией. Об этом в интервью изданию "Новое время. Бизнес" рассказал коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"$21 млн, там немного меньше. Это та сумма, которая была уже уплачена в качестве премий. А остальная часть премии, приблизительно $25 млн, будет уплачена только после того, как будут получены деньги от "Газпрома", - сказал Витренко.

По его словам, премии получили порядка 40 человек, которые были задействованы в работе над арбитражным процессом. "В результате этого процесса команда "Нафтогаза" заработала для Украины очень много денег. Это $4,6 млрд только по решению по транзиту <...> И из этих $4,6 млрд "Нафтогаз" уже получил финансовый результат в размере $2,1 млрд <...> - это приблизительно 2% ВВП", - отметил Витренко.

Между тем в начале июня премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что не поддерживает выделение таких высоких премий, и обратился в наблюдательный совет "Нафтогаза" с призывом пересмотреть решение о выплате.

История вопроса

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита на $4,63 млрд. В то же время, суд подтвердил долг "Нафтогаза" перед "Газпромом" за поставки газа в 2013-2014 годах на сумму $2 млрд. Таким образом, по результатам двух арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен был оплатить $2,56 млрд в пользу "Нафтогаза".

Между тем 13 июня Апелляционный суд округа Свеа в Швеции удовлетворил ходатайство "Газпрома" и приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года в споре о контракте на транзит газа. Ходатайство было подано "Газпромом" 7 июня 2018 года в связи с обжалованием арбитражного решения по транзитному контракту и попытками "Нафтогаза" до рассмотрения жалобы по существу начать процедуру принудительного исполнения этого решения в различных юрисдикциях.

В понедельник, 18 июня, "Нафтогаз" попытался оспорить остановку решения Стокгольмского арбитража по контракту с "Газпромом", направив представление в апелляционный суд округа Свеа.