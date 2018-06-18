Кравчук считает Порошенко больше бизнесменом, чем президентом Украины

КИЕВ, 18 июня. /ТАСС/. Президент Петр Порошенко воспринимает Украину как свою корпорацию и является скорее бизнесменом, чем государственным деятелем. Такое мнение высказал бывший украинский лидер Леонид Кравчук в интервью, опубликованном в понедельник в издании "Украинская правда".

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"Он, скорее, бизнесмен, чем президент. Для него Украина - это корпорация. Он считает, что сам может управлять этой корпорацией или окружить себя людьми, которые думают так, как он", - считает Кравчук.

Бывший глава украинского государства также раскритиковал Порошенко за "поспешные и даже легкомысленные заявления", такие как его предвыборное обещание "закончить войну в Донбассе за две недели". "Президент не может так поступать, - подчеркнул Кравчук. - Народ привыкает к тому, что президент может сказать что угодно и этому верить до конца нельзя".

По мнению Кравчука, Порошенко вновь больше занят подготовкой к выборам и широко применяет предвыборные технологии. "Например, журналиста российского [Аркадия Бабченко] "убили", а он жив, - продолжил он. - Я не думаю, что это какой-то подвиг, чтобы президент пришел и его обнимал - это, возможно, уже предвыборные технологии".

В контексте предстоящей избирательной кампании на Украине Кравчук подчеркнул, что жители страны должны подойти очень серьезно к избранию нового президента. "Хотел бы, чтобы люди поняли простую вещь: возможно, это будет время последних президентских выборов, где мы можем что-то изменить, - отметил он. - Это будет время больших надежд, оно может стать и временем больших потерь, но ошибаться мы уже не имеем права".

При этом в ответ на вопрос о том, кто может стать следующим президентом, Кравчук заметил, "что сейчас в рейтинге на первом месте стоит Юлия Владимировна Тимошенко". "Во всех оценках, в разных соцопросах ее отрыв достаточно серьезный. Но что будет через год, мне сказать трудно", - заключил экс-президент.