DPA: ХСС дал Меркель две недели на поиск европейского решения проблемы миграции

БЕРЛИН, 18 июня. /ТАСС/. Правление Христианско-социального союза (ХСС) приняло в понедельник решение отвести канцлеру ФРГ Ангеле Меркель две недели на поиск общеевропейского решения проблемы нелегальной миграции. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на участников заседания руководящего органа ХСС.

Решение было принято консерваторами единогласно. Тем самым баварская партия фактически предъявила ультиматум главе правительства. Если до конца июня Меркель не удастся договориться с европейскими партнерами о более эффективных мерах противодействия нелегальной миграции, глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер (ХСС) в одностороннем порядке выпустит министерский указ, предписывающий федеральной полиции начать масштабный контроль на границе и высылку мигрантов, которые получили отказ в предоставлении убежища на территории ФРГ.

Проблема противодействия нелегальной миграции привела к конфликту между входящими в правящую в ФРГ коалицию ХДС и ХСС. Баварские консерваторы требуют принять односторонние шаги по защите национальных границ, христианские демократы во главе с Меркель отвергают национальные меры и призывают как минимум дождаться саммита ЕС. Бавария приняла на себя основной удар миграционного кризиса, поэтому вопрос противодействия нелегальной миграции там особенно остро стоит на повестке дня.

В октябре в земле пройдут выборы в ландтаг (земельный парламент) и ХСС опасается потерять голоса избирателей, которые могут уйти правопопулистской "Альтернативе для Германии", добивающейся ужесточения миграционного законодательства.

О ХСС

Христианско-социальный союз - особая региональная партия, учитывая тот факт, что она является частью федерального правительства. ХСС и ХДС образуют в парламенте ФРГ единую фракцию. Во время выборов ХСС выступает в Баварии, ХДС - во всех других федеральных землях.

Партия была основана 12 сентября 1945 года как "Баварский Христианско-социальный союз". После первых выборов в Бундестаг в 1949 году ХДС и ХСС образовали единую фракцию. Так это остается и по сей день. Лишь в 1976 году тогдашний лидер Христианско-социального союза Франц Йозеф Штраус (1915-1988) расторг союз с ХДС в Бундестаге, решив сформировать самостоятельную фракцию в парламенте.

Официально такое решение обосновывалось желанием вести более активную оппозиционную деятельность, имея больше времени на выступления в Бундестаге. Штраус пошел на попятную после угроз Гельмута Коля о создании отделений ХДС в Баварии. Опросы в самой земле показывали, что христианские демократы могли бы набрать там до половины голосов избирателей.