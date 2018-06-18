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Правительство Македонии утвердило законопроект о государственном переименовании

Международная панорама
18 июня, 15:07 UTC+3 СКОПЬЕ СКОПЬЕ 18, июня. /ТАСС

Отмечается, что реализация соглашения будет проходить поэтапно

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СКОПЬЕ, 18 июня. /ТАСС/. Правительство Республики Македония утвердило проект закона о договоре с Грецией об изменении государственного наименования страны. Как сообщила в понедельник пресс-служба правительства, законопроект будет представлен парламенту Республики Македония для ратификации.

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Реализация соглашения будет проходить поэтапно. Он вступит в силу после того, как обе стороны согласятся с ним в соответствии с внутренними процедурами.

Спор между Македонией и Грецией по поводу названия бывшей югославской республики, которое совпадает с наименованием северной греческой области, велся на протяжении 25 лет. Афины добивались изменения названия соседней страны и выступали против ее вступления в Евросоюз и НАТО. В воскресенье министры иностранных дел Греции и Македонии Никос Котзиас и Никола Димитров подписали соглашение, в соответствии с которым бывшая югославская республика переименовывается в Республику Северная Македония.

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