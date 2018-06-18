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Посольство США в РФ: даты визита американских сенаторов в Россию будут уточняться

Международная панорама
18 июня, 15:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

В диппредставительстве также подчеркнули, что посол США в России Джон Хантсман приветствует визиты представителей Конгресса в Российскую Федерацию

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. График визита представителей Конгресса США в Россию будет уточняться. Об этом сообщили журналистам в американском посольстве в Москве, комментируя сообщения о планах группы сенаторов США посетить Москву в начале июля.

"Посол США в РФ Джон Хантсман приветствует визиты представителей Конгресса США в Российскую Федерацию, - указали в диппредставительстве США. - Глава американской дипмиссии постоянно выступает за развитие, а не сокращение диалога с российскими официальными лицами".

"Посольства США в разных странах регулярно оказывают поддержку официальным визитам делегаций Конгресса США, - добавили в посольстве. - Подробности графика и встреч членов Конгресса следует уточнять в канцелярии самих парламентариев. Американские конгрессмены сами объявляют о своих официальных визитах".

Как сообщила в субботу газета The Washington Post, Хантсман в настоящее время работает над организацией визита в Москву группы американских сенаторов-республиканцев для проведения консультаций с представителями российских властей и изучения возможности нормализации отношений между двумя государствами.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в понедельник подтвердил, что американские сенаторы от Республиканской партии могут приехать в РФ в начале июля.

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Персоны
Хантсман, Джон Косачев, Константин Иосифович
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