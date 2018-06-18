Опрос: большинство французов не хотели бы видеть судно Aquarius у берегов страны

ТАСС, 18 июня. Большинство французов считают, что правительство страны поступило правильно, не предложив судну Aquarius c более чем 600 мигрантами на борту пришвартоваться у берегов Франции. Об этом свидетельствуют результаты опроса французского исследовательского института OpinionWay, опубликованные в понедельник в газете Public Senat.

По его данным, 56% респондентов на вопрос о том, должно ли было французское правительство принять судно в одном из своих портов, ответили отрицательно, при этом 32% опрошенных выбрали вариант ответа "нет, ни в коем случае". За идею пустить Aquarius высказались 42% участников опроса, еще 2% воздержались от ответа. Опрос был проведен в период с 13 по 15 июня, в нем приняли участие 1020 человек в возрасте от 18 лет.

10 июня власти Италии не дали причалить судну неправительственной организации SOS Mediterranee Aquarius, которое перевозило более 600 спасенных нелегальных мигрантов. Пресс-секретарь президента Франции Бенжамен Гриво назвал действия итальянских властей "циничными и безответственными", в ответ на это премьер-министр Италии Джузеппе Конте указал, что его страна "не будет принимать поучения". Позже в телефонном разговоре с Конте французский президент Эмманюэль Макрон заверил, что не позволял себе никаких высказываний, "обижающих Италию и ее народ". Этого оказалось достаточно, чтобы, по словам итальянского премьера, "инцидент был исчерпан".

14 июня МИД Франции по итогам телефонного разговора французского министра иностранных дел Жан-Ива Ле Дриана с его испанским коллегой Жозепом Боррелем выразил готовность принять мигрантов с Aquarius, которые отвечают критериям предоставления права на убежище.

В воскресенье мигранты с судна Aquarius были доставлены в порт испанской Валенсии после девятидневного пребывания в море.