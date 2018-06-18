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Президент Сенегала находится с визитом в России 18-21 июня

Международная панорама
18 июня, 15:17 UTC+3

На 20 июня у Маки Саля запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Президент Сенегала Маки Саль прибыл с визитом в Россию, где он будет находится до 21 июня, 20 июня планируется встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в посольстве страны в Москве.

"Президент прибыл сегодня в Россию, визит продлится до 21 июня. Уточнена дата: 20 июня ожидается встреча с президентом России Владимиром Путиным", - сказал собеседник агентства.

В диппредставительстве информировали, что президент Сенегала посетит 19 июня в Москве футбольный матч национальной сборной, которая сыграет с Польшей в рамках чемпионата мира по футболу.

Ранее в СМИ сообщалось, что Саль также посетит 24 июня в Екатеринбурге матч Сенегал - Япония. Однако, как сообщили в посольстве, программа визита была скорректирована, и глава африканской страны не сможет присутствовать на этой игре.

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