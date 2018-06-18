Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.06:
$ 63.48
€ 73.48
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Вице-премьер Турции заявил, что режим ЧП может быть снят в июле

Международная панорама
18 июня, 16:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

По словам Бекира Боздага, если парламент Турции не примет решение о продлении, то режим ЧП прекратится 19 июля

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 18 июня. Вице-премьер Турции Бекир Боздаг не исключил снятия режима ЧП в стране в июле текущего года. Об этом он сказал в понедельник в эфире телеканала 24 TV.

"После выборов [24 июня] тема снятия режима ЧП будет в повестке. 19 июля заканчивается срок его действия. Правительство не сможет снова направить запрос на продление в парламент (из-за вступающих в силу после выборов конституционных изменений - прим. ТАСС). Если парламент сам не примет решение о продлении, то режим ЧП 19 июля прекратится", - сказал Боздаг.

По словам вице-премьера, "в настоящее время есть политическая воля к отмене режима ЧП". "Это будет одной из первоочередных тем нашей повестки в новом периоде. Режим ЧП может быть снят без продления [еще на три месяца]", - отметил он.

Ранее о перспективе отмены режима ЧП заявил президент Турции Тайип Эрдоган. Он указал, что в случае продления полномочий действующего руководства, власти "в первую очередь рассмотрят вопрос о снятии режима ЧП".

Чрезвычайное положение в Турции начало действовать 21 июля 2016 года сроком на три месяца после попытки путча, совершенной 15 июля. Этот режим с того времени стабильно продлевался парламентом, и нынешний трехмесячный период завершается 19 июля. Политические противники действующих властей резко критикуют их за сохранение условий ЧП в предвыборный агитационный период, поскольку такой режим вводит ряд ограничений на проведение мероприятий, а силовые ведомства имеют расширенные полномочия.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Эрдоган, Реджеп Тайип
Страны
Турция
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков: говорить о позиции Путина по повышению пенсионного возраста пока рано
2
Зачем нужно отказываться от балльной пенсионной системы
3
В Совфеде считают отказ от балльной системы пенсий нецелесообразным при высокой инфляции
4
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
5
Михаил Боярский считает правильным решение повысить пенсионный возраст
6
Умер основатель Мособлбанка
7
Глава МВД ФРГ подчеркнул готовность начать с июля "разворачивать" мигрантов на границе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости