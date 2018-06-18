Вице-премьер Турции заявил, что режим ЧП может быть снят в июле

ТАСС, 18 июня. Вице-премьер Турции Бекир Боздаг не исключил снятия режима ЧП в стране в июле текущего года. Об этом он сказал в понедельник в эфире телеканала 24 TV.

"После выборов [24 июня] тема снятия режима ЧП будет в повестке. 19 июля заканчивается срок его действия. Правительство не сможет снова направить запрос на продление в парламент (из-за вступающих в силу после выборов конституционных изменений - прим. ТАСС). Если парламент сам не примет решение о продлении, то режим ЧП 19 июля прекратится", - сказал Боздаг.

По словам вице-премьера, "в настоящее время есть политическая воля к отмене режима ЧП". "Это будет одной из первоочередных тем нашей повестки в новом периоде. Режим ЧП может быть снят без продления [еще на три месяца]", - отметил он.

Ранее о перспективе отмены режима ЧП заявил президент Турции Тайип Эрдоган. Он указал, что в случае продления полномочий действующего руководства, власти "в первую очередь рассмотрят вопрос о снятии режима ЧП".

Чрезвычайное положение в Турции начало действовать 21 июля 2016 года сроком на три месяца после попытки путча, совершенной 15 июля. Этот режим с того времени стабильно продлевался парламентом, и нынешний трехмесячный период завершается 19 июля. Политические противники действующих властей резко критикуют их за сохранение условий ЧП в предвыборный агитационный период, поскольку такой режим вводит ряд ограничений на проведение мероприятий, а силовые ведомства имеют расширенные полномочия.