Трамп примет премьера Нидерландов 2 июля

ВАШИНГТОН, 18 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп 2 июля примет в Белом доме премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь главы государства Сара Сандерс.

"Президент Трамп ожидает с нетерпением этой встречи, чтобы подтвердить нерушимость крепких связей, установившихся между США и Нидерландами", - отметила она в распространенном заявлении.

По словам Сандерс, "президент и премьер-министр обсудят вопросы торговли и инвестиций, а также разделяемые цели по укреплению обороны и обеспечению безопасности как в рамках НАТО, так и на всей планете".