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Трамп примет премьера Нидерландов 2 июля

Международная панорама
18 июня, 16:19 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 18, июня. /ТАСС

Пресс-секретарь американского президента Сара Сандерс отметила крепкие связи, установившиеся между двумя государствами

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ВАШИНГТОН, 18 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп 2 июля примет в Белом доме премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь главы государства Сара Сандерс.

"Президент Трамп ожидает с нетерпением этой встречи, чтобы подтвердить нерушимость крепких связей, установившихся между США и Нидерландами", - отметила она в распространенном заявлении.

По словам Сандерс, "президент и премьер-министр обсудят вопросы торговли и инвестиций, а также разделяемые цели по укреплению обороны и обеспечению безопасности как в рамках НАТО, так и на всей планете".

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Персоны
Рютте, Марк Сандерс, Сара Трамп, Дональд
Страны
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