Трамп раскритиковал иммиграционную политику ЕС

ТАСС, 18 июня. Президент США Дональд Трамп в понедельник раскритиковал иммиграционную политику ЕС и заявил, что Вашингтон не допустит в Соединенных Штатах "того, что происходит в Европе".

"Народ Германии выступает против руководства [страны], в то время как миграция раскачивает и так хрупкую берлинскую коалицию. Преступность в Германии высока. Большая ошибка была сделана по всей Европе - позволить приехать [в европейские страны] миллионам людей, которые так сильно и жестоко изменили их культуру!", - написал глава государства на своей странице в Twitter.

По его словам, США не допустят в вопросах иммиграции "того, что происходит в Европе".

В начале апреля президент США распорядился ужесточить меры против нелегальных иммигрантов. В соответствии с этим решением, более 4 тыс. бойцов американской Национальной гвардии были привлечены к патрулированию южных рубежей страны. Усиление контроля привело к тому, что в мае число задержанных нарушителей границы превысило 50 тыс. человек, что на 60% больше аналогичного показателя прошлого года.