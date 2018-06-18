В США разрабатывают гаубицу, которая составит конкуренцию российской САУ "Мста-СМ"

НЬЮ-ЙОРК, 18 июня. /ТАСС/. В США разработчики оружейной техники намерены создать орудие с дальностью стрельбы, которая будет превосходить возможности созданной в России модернизированной самоходной артиллерийской установки (САУ) "Мста-СМ". Как сообщил американский портал Warrior Maven со ссылкой на сведения в армейских кругах, новая гаубица сможет вести огонь на расстояние более 70 км, что существенно превышает дальность стрельбы российской САУ.

Разработка новой гаубицы M777ER проводится в США в рамках проекта Extended Range Cannon Artillery (ERCA, Ствольная артиллерия расширенной дальности). Ее планируется создать в результате модификации буксируемого 155-мм орудия M777А2, дальность стрельбы которого составляет около 30 км.

"Когда речь идет об увеличении дальности стрельбы в два раза, необходим более длинный ствол и более крупный калибр [орудия]", - заявил Warrior Maven источник в военном ведомстве. По его словам, предполагается улучшить "металлургию ствола, поменять гидравлику, чтобы он выдерживал повышенное давление и [позволил] использовать новый реактивный снаряд, подобный ракете".

В результате модернизации общая масса M777ER окажется примерно на 455 кг больше, чем у M777А2, а ствол - на 1,8 м длиннее. Калибр орудия останется прежним - 155 мм, что на 3 мм больше российской САУ "Мста-СМ", которая способна поражать цели на расстоянии более 40 км. Разработчики M777ER намерены оснастить орудие новой моделью затвора и дульного тормоза.

Масса полевой гаубицы M777, которую производит компания BAE Systems, составляет 4218 кг. Ее обслуживание осуществляют пять человек. Орудие ведет огонь управляемыми снарядами Excalibur, дальность эффективной стрельбы - около 30 км, круговое вероятное отклонение от цели составляет 5 м.

САУ "Мста-СМ" предназначена для уничтожения артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, средств ПВО и ПРО, противотанковых средств, а также живой силы противника. Основу огневой мощи 2С33 "Мста-СМ" составляет орудие 2А65 со скоростью стрельбы более 10 выстрелов в минуту, что выше скорости стрельбы других артиллерийских систем.