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Суд Киева оставил под арестом подозреваемого в организации "убийства" журналиста Бабченко

Международная панорама
18 июня, 16:50 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 18, июня. /ТАСС

Борис Герман арестован на два месяца

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КИЕВ, 18 июня. /ТАСС/. Апелляционный суд Киева не удовлетворил жалобу защиты Бориса Германа, подозреваемого в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко на Украине.

"Апелляционный суд Киева оставил под стражей Бориса Германа", - сообщило "Общественное ТВ".

Вечером 29 мая полиция Киева сообщила, что журналист Аркадий Бабченко застрелен в своем доме. Однако на следующий день Служба безопасности Украины (СБУ) объявила, что на самом деле убийство инсценировано в связи с необходимостью раскрыть готовившееся на него покушение. При этом глава спецслужбы Василий Грицак уточнил, что предполагаемый организатор "покушения" задержан. Им оказался директор украинско-немецкого предприятия по изготовлению оружия "Шмайсер" Борис Герман, который был арестован на два месяца.

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