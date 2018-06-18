Суд Киева оставил под арестом подозреваемого в организации "убийства" журналиста Бабченко

КИЕВ, 18 июня. /ТАСС/. Апелляционный суд Киева не удовлетворил жалобу защиты Бориса Германа, подозреваемого в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко на Украине.

"Апелляционный суд Киева оставил под стражей Бориса Германа", - сообщило "Общественное ТВ".

Вечером 29 мая полиция Киева сообщила, что журналист Аркадий Бабченко застрелен в своем доме. Однако на следующий день Служба безопасности Украины (СБУ) объявила, что на самом деле убийство инсценировано в связи с необходимостью раскрыть готовившееся на него покушение. При этом глава спецслужбы Василий Грицак уточнил, что предполагаемый организатор "покушения" задержан. Им оказался директор украинско-немецкого предприятия по изготовлению оружия "Шмайсер" Борис Герман, который был арестован на два месяца.