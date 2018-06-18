Сирийская оппозиция обсудила с делегацией РФ создание конституционного комитета

ЖЕНЕВА, 18 июня. /ТАСС/. Представители сирийской оппозиции рассмотрели в понедельник в Женеве на встрече с российской делегацией вопросы формирования конституционного комитета и механизмы его работы. Об этом сообщил ТАСС представитель руководства "московской" платформы оппозиции Кадри Джамиль.

"Наша "тройка" - представители "московской" платформы, движения "Завтра Сирии" и сирийского Конгресса (представляет Хейсам Манаа - прим. ТАСС) - встретилась со спецпредставителем президента России по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым и заместителем главы МИД Сергеем Вешининым, беседа длилась два часа, - отметил Джамиль. - Мы обсудили весь спектр вопросов, связанных с формированием конституционного комитета и механизмы его работы".

По словам Джамиля, собеседники договорились продолжать контакты, чтобы "улучшить взаимопонимание".

Договоренность о формировании конституционного комитета была достигнута по результатам состоявшегося 30 января в Сочи Конгресса сирийского национального диалога. Эта структура совместно со спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой должна заняться подготовкой предложений для выработки конституции страны. Кандидатами в комитет утверждены 150 человек: 100 из них представляют правительство и внутреннюю (умеренную) оппозицию, 50 - кандидатов от внешней оппозиции. Эмиссар ООН высказался за то, чтобы будущий консультативный орган включал не более 50 человек.

На вторник запланировано пленарное заседание стран-гарантов с участием де Мистуры. Главная тема встреч - формирование сирийского конституционного комитета.