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Трамп отверг критику миграционной политики, приводящей к разделению детей и родителей

Международная панорама
18 июня, 17:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Президент США также обвинил представителей Демократической партии в том, что они приняли несовершенные миграционные законы

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ТАСС, 18 июня. Президент США Дональд Трамп убежден, что преступники из самых опасных стран мира пытаются использовать детей, чтобы проникнуть в США. Об этом он написал в понедельник на своей странице в сети Twitter, тем самым отвергнув критику политики своей администрации, приводящей к разделению детей и родителей в семьях нелегальных иммигрантов.

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Миграционная политика Трампа. Досье

Президент-республиканец также в очередной раз обвинил своих противников-демократов в том, что они приняли несовершенные миграционные законы.

"Преступники из числа худших в мире используют детей как средство, чтобы проникнуть в страну, - написал Трамп. - Замечал ли кто-нибудь разгул преступности, который происходит к югу от границы? Это носит исторический характер, некоторые страны являются самыми опасными местами в мире. Этого не будет в США".

"Это все вина демократов, которые проявили слабость и неспособность в отношении законов о безопасности и границе, - продолжил американский президент. - Скажите им, чтобы они начали думать о людях, страдающих от преступности, исходящей от нелегальных иммигрантов. Измените законы!"

Первая леди США Меланья Трамп раскритиковала политику своего мужа, американского президента Дональда Трампа, в соответствии с которой власти США забирают детей из семей нелегальных иммигрантов. Об этом в воскресенье вечером в эфире американского телеканала CNN сообщила официальный представитель первой леди США Стефани Гришем. По ее словам, первая леди США считает практику разлучения детей с родителями ошибочной и рассчитывает на то, что американские власти будут действовать в отношении несовершеннолетних более гуманно.

Ранее министерство внутренней безопасности США сообщило о том, что в период с 19 апреля по 31 мая 2018 года были разлучены с родителями и помещены в спецприемники 1995 детей иностранных граждан, незаконно пересекших южную границу страны. В апреле администрация Трампа объявила о начале политики "нулевой толерантности" к нарушителям миграционного законодательства. В соответствии с этой политикой все нелегалы должны подвергаться заключению под стражу и уголовному преследованию. Их дети при этом не могут по американским законам быть арестованы, поэтому они помещаются в специальные центры содержания.

В начале апреля президент США распорядился ужесточить меры против нелегальных иммигрантов. В соответствии с этим решением, более четырех тысяч бойцов американской Национальной гвардии были привлечены к патрулированию южных рубежей страны. Усиление контроля привело к тому, что в мае число задержанных нарушителей границы превысило 50 тысяч человек, что на 60% больше аналогичного показателя прошлого года.

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