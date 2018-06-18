Представительство Евросоюза в РФ подтвердило встречу политдиректора ЕС и Грушко 19 июня

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Политический директор Европейской службы внешних действий (внешнеполитический орган ЕС) Жан-Кристоф Бельяр, который прибудет в Москву 19 июня, встретится с замглавы МИД РФ Александром Грушко. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в представительстве Евросоюза в Москве.

"Заместитель генерального секретаря, политический директор Европейской службы внешних действий Жан-Кристоф Бельяр намерен провести переговоры 19 июня с заместителем министра иностранных дел России Александром Грушко", - сообщил собеседник агентства. В представительстве добавили, что встреча будет закрытой для прессы.

Как ранее сообщалось, стороны планируют обсудить текущее состояние отношений Москвы и Брюсселя, а также ряд международных вопросов.

Визит Бельяра состоится на фоне решения Совета ЕС в понедельник о продлении на 12 месяцев санкций в отношении Крыма и Севастополя. Эти санкции включают запрет на импорт в ЕС крымских товаров, любые европейские инвестиции на территории Крыма, в том числе приобретение там недвижимости, финансирование бизнеса, предоставление услуг, например, туристических.

Согласно действующим в ЕС процедурам, решение о продлении санкций должно было быть принято до их истечения 23 июня. Визит Бельяра планировался заранее и о том, что он состоится 19 июня, стало известно еще более недели назад. В результате визит представителя ЕС в Москву практически совпал с продлением санкций, однако не привел к отмене контактов.