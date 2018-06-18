Министр безопасности США потребовала ужесточить правила предоставления статуса беженца

НЬЮ-ЙОРК, 18 июня. /ТАСС/. Число лиц, пытающихся незаконно получить статус беженца в США, резко выросло, и Конгресс должен предпринять меры для ужесточения иммиграционного законодательства. Такое мнение высказала в понедельник на конференции Национальной ассоциации шерифов в Новом Орлеане (штат Луизиана) министр внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен.

"В период до 2011 года примерно один из 100 прибывших в США без всяких оснований ссылался на опасения преследований в той стране, из которой прибыл, - отметила она. - Сегодня так поступает каждый десятый. В результате накопилось около 600 тыс. нерассмотренных обращений предоставить статус беженца". По словам министра, в итоге "около 80% из них получают отказ в предоставлении убежища".

Для того, чтобы сократить число лиц, без оснований претендующих на статус беженца в США, министр считает необходимым ужесточить законодательство. "Мы призываем Конгресс внести изменения в требования к потенциальным беженцам, чтобы они не могли выступать перед иммиграционными властями с хорошо отрепетированными заранее заявлениями об опасениях возвращаться в свою страну", - подчеркнула министр внутренней безопасности.