Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.06:
$ 63.48
€ 73.48
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Министр безопасности США потребовала ужесточить правила предоставления статуса беженца

Международная панорама
18 июня, 18:10 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 18, июня. /ТАСС

По словам Кирстьен Нильсен, в период до 2011 года примерно один из 100 прибывших в США без всяких оснований ссылался на опасения преследований в той стране, из которой прибыл

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 18 июня. /ТАСС/. Число лиц, пытающихся незаконно получить статус беженца в США, резко выросло, и Конгресс должен предпринять меры для ужесточения иммиграционного законодательства. Такое мнение высказала в понедельник на конференции Национальной ассоциации шерифов в Новом Орлеане (штат Луизиана) министр внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен.

"В период до 2011 года примерно один из 100 прибывших в США без всяких оснований ссылался на опасения преследований в той стране, из которой прибыл, - отметила она. - Сегодня так поступает каждый десятый. В результате накопилось около 600 тыс. нерассмотренных обращений предоставить статус беженца". По словам министра, в итоге "около 80% из них получают отказ в предоставлении убежища".

Для того, чтобы сократить число лиц, без оснований претендующих на статус беженца в США, министр считает необходимым ужесточить законодательство. "Мы призываем Конгресс внести изменения в требования к потенциальным беженцам, чтобы они не могли выступать перед иммиграционными властями с хорошо отрепетированными заранее заявлениями об опасениях возвращаться в свою страну", - подчеркнула министр внутренней безопасности.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков: говорить о позиции Путина по повышению пенсионного возраста пока рано
2
В Совфеде считают отказ от балльной системы пенсий нецелесообразным при высокой инфляции
3
Михаил Боярский считает правильным решение повысить пенсионный возраст
4
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
5
Санкции ЕС в отношении Крыма. Досье
6
Кравчук: Киев должен учитывать мнение Донбасса, а не пытаться его подчинить
7
Въехавшего в группу пешеходов в центре Москвы таксиста арестовали на два месяца
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости