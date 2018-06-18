Число нелегальных пересечений границ ЕС продолжает снижаться

ВАРШАВА, 18 июня. /ТАСС/. Агентство ЕС по контролю границ (Frontex) в мае зафиксировало более 12 тыс. случаев нелегального пересечения границ сообщества на наиболее известных маршрутах, что на 56% ниже данных за аналогичный период 2017 года, однако на отдельных путях проникновения специалисты отмечают резкий рост количества прибывших мигрантов. Об этом агентство сообщило журналистам в понедельник.

"В первые месяцы 2018 года общее число нелегальных пересечений границы сократилось на 46% по сравнению с показателями прошлого года, когда это число достигало 43 тыс.", - добавляет Frontex, поясняя, что причина происходящего - в снижении миграционного давления в центральной части Средиземного моря.

В частности, число мигрантов, прибывающих в Италию, снизилось до 4100 человек, что на 82% меньше данных за май прошлого года. "Общее число мигрантов на этом направлении за первые месяцы 2018 года упало до 13 тыс. 450 человек, что на 77% меньше прошлогодних цифр", - информировало агентство. По его данным, в Италию стремятся попасть в основном граждане Туниса и Эритреи.

Иная ситуация сложилась в мае в восточной части средиземноморского региона. По данным агентства, в мае границу ЕС там пересекли около 4400 человек, но из-за нелегального пересечения наземной границы с Турцией в марте и апреле, общее число мигрантов на этом направлении за первые пять месяцев текущего года увеличилось на 90% до 19 тыс. 800 человек. Это были в основном представители Сирии и Ирака.

"Несмотря на небольшое количество случаев обнаружения нелегальных мигрантов на внешних границах, Frontex наблюдает появление новых путей переправки мигрантов через Албанию, Черногорию и Боснию и Герцеговину, а также из Сербии в Боснию и Герцеговину. Это связано с увеличением миграционного давления в этих странах и на границе между Боснией и Герцеговиной и Хорватией", - указала пресс-служба агентства.