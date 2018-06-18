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Замглавы МИД Южной Кореи назвал первые возможные шаги к денуклеаризации КНДР

Международная панорама
18 июня, 18:20 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 18, июня. /ТАСС

Декларирование ядерных программ и объектов со стороны Пхеньяна могло бы стать первым шагом, в котором заинтересован Вашингтон, считает Лим Сон Нам

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ВАШИНГТОН, 18 июня. /ТАСС/. Первыми настоящими шагами к денуклеаризации КНДР могли бы стать декларирование Пхеньяном всех своих ядерных программ и объектов либо вывоз нескольких его атомных боезарядов или части расщепляющихся материалов за рубеж. Такое мнение выразил первый заместитель министра иностранных дел Республики Корея Лим Сон Нам, выступая в понедельник в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

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"<...> К примеру, декларирование ядерных программ и объектов со стороны КНДР могло бы стать первым шагом, в котором заинтересован Вашингтон. Или, если две стороны смогут действовать решительно, то могут быть какие-то физические действия относительно вывоза ядерных вооружений и материалов", - заявил заместитель руководителя внешнеполитического ведомства Южной Кореи.

"Но я считаю, что Пхеньян уже сделал предварительные шаги, такие как ликвидация ядерного испытательного полигона. Кроме того, насколько мне известно, между США и КНДР будет диалог насчет того, как реализовать приверженность КНДР закрытию своего крупного объекта, связанного с разработкой ракетных двигателей. Так что посмотрим, что выйдет из всех этих переговоров", - подчеркнул Лим Сон Нам, комментируя результаты саммита в Сингапуре.

Временные рамки ликвидации ядерных программ КНДР, а также последовательность шагов Пхеньяна и Вашингтона в этой области обещают стать главными сложностями возможного процесса денуклеаризации Корейского полуострова, считает Лим Сон Нам.

У него поинтересовались, каким может быть тот самый дьявол, который кроется в еще не согласованных деталях договоренностей США и КНДР, касающихся свертывания ядерных и ракетных разработок Пхеньяна. "<...> Я считаю, что одним из дьяволов могут быть сроки, или графики. Конечно, госсекретарь [США Майкл] Помпео подчеркнул, что предпочитает, чтобы процесс денуклеаризации завершился через два с половиной года. Однако вероятно, определение более конкретных сроков, касающихся всех шагов, которые должны сделать КНДР и США, может стать сложной работой", - сказал первый заместитель главы МИД Южной Кореи.

"Вместе с тем, не будет простой работой и решение вопроса о том, как задать последовательность всех этих мер в плане контроля над вооружениями, в плане верификации", - подчеркнул Лим Сон Нам.

12 июня в гостинице Capella в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США - КНДР. По итогам переговоров президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына был подписан совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Трамп обещал приостановить совместные с Южной Кореей военные учения, на чем в течение многих лет настаивал Пхеньян.

Предполагается, что уже на этой неделе между США и КНДР могут состояться новые контакты высокого уровня в развитие сингапурской встречи в верхах.

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Темы
Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
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Ким Чен Ын Трамп, Дональд Помпео, Майкл (Майк)
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