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Социал-демократы ФРГ требуют провести встречу коалиции из-за разногласий по мигрантам

Международная панорама
18 июня, 18:50 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 18, июня. /ТАСС

Председатель партии Андреа Налес также пригрозила блокировать инициативы главы МВД Германии Хорста Зеехофера

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БЕРЛИН, 18 июня. /ТАСС/. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) требует проведения встречи участников правящей в ФРГ коалиции из-за разногласий по вопросу противодействия нелегальной миграции. Об этом заявила в понедельник в Берлине председатель СДПГ Андреа Налес.

"Это нанесло вред репутации германской политики и прежде всего Германии в Европе", - подчеркнула она. Налес призвала провести заседание коалиционного комитета еще до саммита ЕС, который намечен на 28-29 июня.

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Партия Меркель поддерживает инициативу главы МВД ФРГ по миграции

Председатель партии пригрозила блокировать инициативы главы МВД ФРГ Хорста Зеехофера. "В этой связи я могу сказать, что достижение договоренности между ХДС и ХСС не означает автоматизма для СДПГ", - указала политик. Она подчеркнула необходимость поиска общеевропейского решения проблемы нелегальной миграции. "Конфликт между ХДС и ХСС был сегодня отложен, но он не решен", - заметила Налес.

Ранее Зеехофер пригрозил Меркель в одностороннем порядке выпустить министерский указ, предписывающий федеральной полиции начать масштабный контроль на границе и высылку мигрантов, которые получили отказ в предоставлении убежища на территории ФРГ. Баварский Христианско-социальный союз дал Меркель две недели на поиск решения проблемы беженцев на европейском уровне.

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