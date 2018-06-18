Социал-демократы ФРГ требуют провести встречу коалиции из-за разногласий по мигрантам

БЕРЛИН, 18 июня. /ТАСС/. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) требует проведения встречи участников правящей в ФРГ коалиции из-за разногласий по вопросу противодействия нелегальной миграции. Об этом заявила в понедельник в Берлине председатель СДПГ Андреа Налес.

"Это нанесло вред репутации германской политики и прежде всего Германии в Европе", - подчеркнула она. Налес призвала провести заседание коалиционного комитета еще до саммита ЕС, который намечен на 28-29 июня.

Председатель партии пригрозила блокировать инициативы главы МВД ФРГ Хорста Зеехофера. "В этой связи я могу сказать, что достижение договоренности между ХДС и ХСС не означает автоматизма для СДПГ", - указала политик. Она подчеркнула необходимость поиска общеевропейского решения проблемы нелегальной миграции. "Конфликт между ХДС и ХСС был сегодня отложен, но он не решен", - заметила Налес.

Ранее Зеехофер пригрозил Меркель в одностороннем порядке выпустить министерский указ, предписывающий федеральной полиции начать масштабный контроль на границе и высылку мигрантов, которые получили отказ в предоставлении убежища на территории ФРГ. Баварский Христианско-социальный союз дал Меркель две недели на поиск решения проблемы беженцев на европейском уровне.