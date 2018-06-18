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СМИ: эмир Катара подтвердил Роухани намерение развивать стратегическое партнерство

Международная панорама
18 июня, 19:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Президент Ирана отметил, что "продолжение несправедливой блокады Катара подрывает региональную стабильность"

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ТАСС, 18 июня. Катар благодарен Ирану за поддержку в условиях бойкота рядом стран и намерен продолжать развивать долгосрочное сотрудничество во всех сферах. Об этом, как передает телеканал Al Mayadeen, заявил в понедельник эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани в телефонном разговоре с президентом Исламской Республики Хасаном Роухани.

"Мы намерены укреплять наши отношения с Тегераном по всем направлениям, я лично буду руководить этим процессом, - подчеркнул катарский лидер. - Мы высоко ценим позицию властей и народа братского Ирана в вопросе осады Катара, Доха никогда не забудет этого". В свою очередь Роухани отметил, что "продолжение несправедливой блокады Катара подрывает региональную стабильность".

Кроме того, эмир Катара и президент Ирана обсудили операцию ведомой Саудовской Аравией коалиции в йеменском порту Ходейда, удерживаемом мятежным формированием "Ансар Аллах" (хуситы).

5 июня 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. За этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата: страны региона, в частности, закрыли свое воздушное пространство для катарской авиации. Катар также был исключен из состава аравийской коалиции, ведущей в Йемене борьбу с хуситами на стороне правительственных сил. Позднее "квартет" выдвинул ряд требований для восстановления отношений, в первую очередь, речь шла понижение уровня дипотношений с Ираном.

За год дипломатического кризиса сторонам не удалось прийти к соглашению, несмотря на посредничество ряда стран. Доха не только не отказалась от торгового сотрудничества с Тегераном, но и нарастила его, возместив товары, поступавшие ранее из бойкотировавших стран, на иранские аналоги. Катар в отличие от соседних стран занял нейтральную позицию после выхода США из ядерного соглашения с Ираном.

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Персоны
Роухани, Хасан Тани, Тамим бен Хамад, Аль , шейх
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