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Франция надеется выйти с Германией на соглашение по еврозоне 19 июня

Международная панорама
18 июня, 19:58 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 18, июня. /ТАСС

По мнению Парижа, создаваемый бюджет еврозоны должен будет пополняться на основе национальных отчислений

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ПАРИЖ, 18 июня. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон надеется добиться на предстоящей 19 июня близ Берлина встрече с канцлером Ангелой Меркель поддержки Германией идеи реформы еврозоны. Об этом сообщил в понедельник один из советников Макрона Agence France Presse (AFP).

"Мы надеемся, что будет достигнута значительная договоренность", - сказал представитель Елисейского дворца. Это соглашение должно предусматривать инициативы по созданию специального бюджета еврозоны, а также особого "механизма безопасности", направленного на поддержку банков, оказавшихся в трудной финансовой ситуации, сообщил источник в администрации французского президента. По его мнению, "импульс со стороны Парижа и Берлина сыграет решающую роль" в продвижении этой инициативы" в рамках Евросоюза.

По мнению Парижа, создаваемый бюджет еврозоны должен будет пополняться на основе национальных отчислений, в частности, направления в него части средств, получаемых странами в виде налога на корпорации, а также перевода средств от вводимого в ближайшем будущем отдельного налога на корпорации цифровых технологий.

По данным AFP, Париж и Берлин, однако расходятся в размере этого бюджета - по мнению французской стороны, он должен исчисляться многими сотнями миллиардов евро, тогда как ФРГ согласна лишь на несколько десятков миллиардов. Не исключается, что две страны достигнут согласия относительно механизма постепенного роста объема бюджета. Фонд еврозоны предназначается для оказания срочной помощи странам, в силу различных трудностей сильно отставших от остальных государств ЕС в экономическом развитии. Доступ к нему будет предоставляться при условии возникновения кризисных ситуаций.

Макрон и Меркель должны обсудить и вопрос о возможности создания европейского механизма предотвращения краха банков. Он призван стать не только быстродействующим, но и, по словам представителя Елисейского дворца, "срабатывать практически автоматически". Париж и Берлин намерены достичь во вторник и согласия по вопросу об объединении их налога на корпорации и фирмы - что станет одной из тем саммита ЕС, который состоится в конце июня.

Среди других тем, вынесенных на четырехчасовую встречу лидеров Франции и Германии, которая пройдет во вторник в окрестностях Берлина - вопрос о совместной европейской системе обороны, в частности европейской системы военного вмешательства, предложенной Францией. Также Франция и Германия изучат вопрос о двустороннем проекте разработки и производства совместного нового истребителя. На обсуждении, среди приоритетных, будет фигурировать и проблема приема и размещения мигрантов и беженцев.

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