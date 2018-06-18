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Хуситы не рассматривают вопрос передачи порта Ходейды

Международная панорама
18 июня, 20:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Официальный представитель движения "Ансар Аллах" Шараф Лукман подчеркнул, что мятежники не собираются полагаться на инициативы ООН

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ТАСС, 18 июня. Мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) не рассматривает вопрос о передаче порта атакуемого аравийской коалицией йеменского города Ходейда никакой из сторон, в том числе ООН. Об этом заявил в понедельник телеканалу Al Mayadeen официальный представитель ВС мятежников Шараф Лукман.

"Любое предложение от международного сообщества о передаче порта Ходейды Организации Объединенных Наций или любой другой стороне никогда не стояло у нас на повестке дня, - указал он. - Мы не полагаемся на инициативы ООН по разрешению кризиса, поскольку они вторят агрессии. Те, кто хочет представить видение урегулирования кризиса, должны показать нейтральность и иметь дело со сторонами конфликта беспристрастно".

По словам Лукмана, телеканалы стран коалиции постоянно говорят о "воображаемых победах" в Ходейде. "Разговоры альянса о прогрессе - всего лишь иллюзии, - отметил он. - Единственное, где они смогли продвинуться, так это в пустынном районе на западном побережье. Их войска не могут подойти к Ходейде, город в безопасности и в нем нет столкновений".

Операция "Золотая победа"

Аравийская коалиция объявила о начале операции "Золотая победа" по освобождению города-порта Ходейда на западном побережье Йемена 14 июня. В командовании заявили, что окажут поддержку йеменской армии в ответ на запрос законного правительства республики.

По оценкам ООН, в районе Ходейды проживают по меньшей мере 600 тыс. человек. Ранее Международный комитет Красного Креста заявил об отзыве из Йемена 71 сотрудника из-за многочисленных угроз для работников миссии в стране. При этом сотрудники гуманитарных миссий ООН продолжают работу в Йемене.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года аравийской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. По данным йеменского Центра по правам и развитию, за 800 дней бомбежек в стране были убиты более 12,5 тыс. мирных жителей. Согласно оценкам ООН, три четверти населения Йемена - 22,2 млн человек - нуждаются в помощи, 7 млн йеменцев угрожает голод.

Ранее сообщалось, что спецпосланник генерального секретаря ООН по Йемену Мартин Гриффитс совершил визит в Сану, во время которого пытался убедить контролирующих ее хуситов сдать Ходейду. Позднее поступала информация, что его инициатива не нашла отклика у "Ансар Аллах".

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