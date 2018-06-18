Генсек ООН призвал не разделять детей и родителей при борьбе с нелегальной миграцией

ТАСС, 18 июня. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал не разделять детей и родителей в ходе борьбы с нелегальной миграцией на фоне критики подобной меры, применяемой администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в заявлении официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, опубликованном в понедельник на сайте ООН.

"Генеральный секретарь принципиально считает, что к беженцам и мигрантам всегда необходимо обращаться с уважением и достоинством, в соответствии с существующим международным правом, - заявил Дюжаррик. - Детей не следует травмировать, разделяя их с их родителями. Единство семей необходимо сохранять".

Ранее министерство внутренней безопасности США сообщило о том, что в период с 19 апреля по 31 мая 2018 года были разлучены с родителями и помещены в спецприемники 1995 детей иностранных граждан, незаконно пересекших южную границу страны. В апреле администрация Трампа объявила о начале политики "нулевой толерантности" к нарушителям миграционного законодательства. В соответствии с этой политикой все нелегалы должны подвергаться заключению под стражу и уголовному преследованию. Их дети при этом не могут по американским законам быть арестованы, поэтому они помещаются в специальные центры содержания.

Политика изъятия детей из семей нелегальных иммигрантов вызвала резкую критику со стороны противников и даже некоторых сторонников Трампа. В частности, против подобной практики выступила супруга президента США Меланья Трамп.