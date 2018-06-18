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ВВС Израиля поразили цель ХАМАС в Газе в ответ на запуск горящих воздушных шаров

Международная панорама
18 июня, 20:29 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 18, июня. /ТАСС

Ранее израильские ВВС поразили девять объектов ХАМАС в двух военных лагерях и на базе по производству боеприпасов в северной части Газы

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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 июня. /ТАСС/. Израильский самолет нанес в понедельник удар по объекту ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск горящих воздушных шаров с территории палестинского приморского анклава. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Некоторое время назад израильский самолет нанес удар в южной части сектора Газа по объекту инфраструктуры террористической организации ХАМАС, - говорится в заявлении военных. - Это произошло после того, как группа террористов запускала с расположенного неподалеку участка горящие воздушные шары с целью поджогов на израильской территории".

Ранее в понедельник израильские ВВС поразили девять объектов ХАМАС в двух военных лагерях и на базе по производству боеприпасов в северной части Газы. Удары также проводились в ответ на запуск по Израилю воздушных змеев и шаров с закрепленными горящими предметами и устройствами. "Это террористические акты, которые угрожают жителям юга Израиля и наносят значительный ущерб сельскохозяйственным районам", - подчеркнули в армейской пресс-службе.

Радикалы начали запуск горящих воздушных змеев и шаров в сторону Израиля в ходе стартовавшей в конце марта у забора безопасности на границе сектора Газа массовой протестной акции, получившей название "Марш возвращения". Израильская армия уже смогла приспособить недорогие гражданские беспилотники для борьбы с этой угрозой, но не всех змеев и не все шары удается перехватить. Ущерб от пожаров, вызванных ими на территории Израиля, по данным СМИ, уже исчисляется миллионами долларов.

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