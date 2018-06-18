МИД Венгрии упрекнул Совет Европы в отсутствии защиты прав закарпатских венгров на Украине

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто упрекнул Совет Европы в том, что он уделяет больше внимания ситуации с мигрантами, чем венграми Закарпатья.

Об этом он заявил в понедельник во время выступления на конференции по случаю двадцатой годовщины подписания Рамочной конвенции по защите нацменьшинств и Европейской хартии региональных языков в Страсбурге.

"Не может быть так, что европейские институты больше озабочены эффективностью защиты венгерской границы и законодательным пакетом "Стоп Сорос", который направлен на обеспечение безопасности венгерских граждан, чем вопросом закарпатских венгров, чьи права грубо нарушаются на Украине", - приводит его слова пресс-служба венгерского правительства.

Сийярто обвинил Украину в том, что она не выполнила ни одной рекомендации Венецианской комиссии. "Некоторым европейским странам, которые также являются членами Совета Европы, нельзя позволять попирать права меньшинств, полностью игнорируя мнение Венецианской комиссии, - сказал он, подчеркнув, что Венгрия от Совета Европы ожидает обеспечения соблюдения "предыдущих рекомендаций Венецианской комиссии" и отказа Украины "от мер, которые негативно сказываются на венгерской национальной общине и грубо нарушают права венгерского меньшинства".

История вопроса

Между Киевом и Будапештом возникли серьезные разногласия, связанные с принятием Верховной радой закона "Об образовании", норма которого об изучении на Украине языков национальных меньшинств возмутила сразу несколько европейских стран, в том числе и Венгрию. Документ, в частности, определяет, что образовательный процесс с 2020 года может строиться только на государственном языке. До этого языки нацменьшинств, включая русский, будут преподаваться только до пятого класса.

Обеспокоенность по данному вопросу выразили также Румыния, Молдавия, Польша, Россия, Болгария и Греция, а Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в октябре прошлого года утвердила жесткую резолюцию по украинскому закону "Об образовании" и признала, что он является большим препятствием для обучения национальных меньшинств на родном языке.

В результате Венгрия трижды заблокировала заседание Комиссии НАТО - Украина на уровне глав МИД, требуя от Киева отмены закона.