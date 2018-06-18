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Правительство Словении направит в суд ЕС жалобу на Хорватию

Международная панорама
18 июня, 20:49 UTC+3 ЛЮБЛЯНА ЛЮБЛЯНА 18, июня. /ТАСС

Содержание документа не раскрывается

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ЛЮБЛЯНА, 18 июня. /ТАСС/. Правительство Словении примет в четверг положительное решение о направлении жалобы на Хорватию в суд ЕС из-за неисполнения Загребом решения международного арбитража по территориальному спору между двумя странами. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра страны Миро Церар, его слова приводит пресс-служба кабинета министров.

"В четверг правительство примет решение о направлении жалобы, - отметил Церар. - Проект документа готов, его лишь необходимо перевести на иностранный язык, это займет несколько дней". По его словам, представители всех партий, формирующих действующее правительство, согласны с тем, что после получения официального одобрения кабмина и выполнения перевода жалобу необходимо направить в суд ЕС.

Содержание документа не раскрывается, однако утверждается, что в нем перечислены конкретные примеры нарушения хорватской стороной законодательных норм Европейского союза. И. о. премьера выразил уверенность в том, что в вердикте будет содержаться призыв к Загребу "немедленно начать выполнять решение Международного арбитражного суда".

Глава правительства также раскритиковал Европейскую комиссию за отказ признать нарушение Хорватией законодательства ЕС, описанное в письме, направленном Словенией в Брюссель 16 марта 2018 года. "Комиссия не выполняет свои обязанности, она проигнорировала правовые аргументы по политическим причинам, - подчеркнул он. - Это опасный для будущего ЕС прецедент".

Церар подал в отставку 14 марта 2018 года, после чего в стране 3 июня прошли досрочные парламентские выборы. Политик исполняет обязанности премьер-министра до формирования новой правящей коалиции, которая примет решение о новом кандидате на этот пост.

Спор вокруг разделения Пиранского залива ведется между Любляной и Загребом с момента провозглашения их независимости в 1991 году. В 2015 году стало известно, что Словения якобы незаконно лоббировала свои интересы в международном арбитраже, в связи с чем Хорватия вышла из процесса и отказывается признавать его результаты. 29 июня 2017 года Международный арбитражный суд в Гааге вынес в словенскую пользу решение по территориальному спору о морской границе. После истечения 29 декабря 2017 года шестимесячного срока, не позднее которого вердикт суда должны были начать исполнять обе страны, в Любляне заявили об одностороннем исполнении арбитражного решения.

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