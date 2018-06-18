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Нетаньяху заявил королю Иордании о желании сохранить статус-кво святых мест Иерусалима

Международная панорама
18 июня, 21:23 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 18, июня. /ТАСС

Стороны также обсудили продвижение политического процесса палестино-израильского урегулирования

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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 июня. /ТАСС/. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху и король Иордании Абдалла II обсудили в понедельник в Аммане развитие событий на Ближнем Востоке, экономические отношения двух стран и статус святых мест Иерусалима. Об этом сообщила пресс-служба главы правительства еврейского государства в распространенном коммюнике.

"Сегодня премьер-министр Биньямин Нетаньяху и король Иордании Абдалла II встретились в Аммане, - говорится в документе. - Премьер-министр и король обсудили события в регионе, продвижение политического процесса [палестино-израильского урегулирования] и развитие экономических отношений между двумя странами".

Нетаньяху "подтвердил приверженность Израиля сохранению статус-кво святых мест Иерусалима", добавили в пресс-службе.

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Персоны
Нетаньяху, Биньямин Абдалла II (король Иордании)
Страны
Израиль Иордания Палестина
Темы
Палестино-израильский конфликт
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