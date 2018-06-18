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В Италии нанесший побои журналисту мужчина приговорен к шести годам тюрьмы

Международная панорама
18 июня, 22:22 UTC+3 РИМ РИМ 18, июня. /ТАСС

Защита Роберто Спады считает приговор слишком суровым и намерена опротестовать его в вышестоящей судебной инстанции

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РИМ, 18 июня. /ТАСС/. Роберто Спада, нанесший побои итальянскому журналисту государственного телевидения, был приговорен к шести годам тюрьмы. Как сообщил в понедельник новостной канал Rai News 24, такое решение принял суд первой инстанции.

Суд признал, что подсудимый действовал "мафиозными методами с целью запугивания", что является фактором, усугубляющим вину. Обвинение требовало наказания в виде восьми лет и девяти месяцев. Защита считает приговор слишком суровым и намерена опротестовать его в вышестоящей судебной инстанции.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года. Журналист государственного телевидения делал сюжет о вероятном вмешательстве местных преступных кланов в административные выборы в римском прибрежном районе Остия. Спада, которому репортер задал вопросы, ударил его головой в лицо и разбил ему нос. Вместе с журналистом пострадал его оператор: Спада и его сообщник разбили камеру.

Этот инцидент получил широкую огласку и политическую реакцию. После произошедшего СМИ стали много говорить, что приморский пригород Остия, где проживают более 200 тыс. человек, контролируется мафиозным кланом Спады. Брат Спады Роберто Кармело ранее был приговорен к 10 годам за связи с мафией и вымогательство. Власти начали кампанию по борьбе с мафией в римском предместье.

С тех пор Остия стала символом борьбы с мафией. Недавно там побывал Папа Римский Франциск, который провел службу в знак солидарности с местными жителями.

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