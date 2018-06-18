Госдепартамент: США считают Крым частью Украины, несмотря на слова Трампа

ВАШИНГТОН, 18 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжают считать Крым украинским, их политика в этом вопросе не изменилась, несмотря на появившиеся сведения в СМИ о том, что американский лидер Дональд Трамп назвал полуостров российским на недавнем саммите Группы семи в Канаде. С таким заявлением в понедельник выступил представитель Госдепартамента высокого ранга на телефонном брифинге для журналистов.

"Наша политика в отношении Крыма остается неизменной. Мы поддерживаем территориальную целостность Украины в пределах ее всемирно признанных границ", - отметил он, отвечая на просьбу прокомментировать появившуюся в СМИ информацию.

Представитель внешнеполитического ведомства в очередной раз заявил, что антироссийские санкции по Крыму будут сняты только после того, как Россия "прекратит оккупацию и вернет Крым Украине".

Как сообщил ранее информационный портал BuzzFeed со ссылкой на два неназванных дипломатических источника, Трамп заявил остальным лидерам "Большой семерки", что Крым является российским, поскольку его жители говорят на русском языке. По данным портала, такую позицию руководитель вашингтонской администрации изложил коллегам по Группе семи в пятницу за ужином на курорте Ла Мальбе в провинции Квебек. Трамп также задался вопросом, почему лидеры Группы семи находятся на стороне Украины. По утверждению источников BuzzFeed, Трамп добавил, что "Украина является одной из самых коррумпированных стран в мире".

Как отмечалось в публикации, осталось неясным, были ли эти слова сказаны в шутку, или они являлись признаком резкого изменения нынешнего внешнеполитического курса США.

11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% - Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав Российской Федерации. Украина, США и Евросоюз отказались признавать независимость Крыма и его воссоединение с Россией.