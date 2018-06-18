Саммит БРИКС в ЮАР посетят главы Аргентины, Индонезии, Египта, Ямайки и Турции

ПРЕТОРИЯ, 18 июня. /ТАСС/. Саммит БРИКС, который состоится в Йоханнесбурге 25-27 июля, помимо лидеров Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, посетят главы Аргентины, Индонезии, Египта, Ямайки и Турции. Об этом, выступая в понедельник в Витватерсрандском университете, объявил заместитель министра иностранных дел и сотрудничества ЮАР Лавеллин Лэндерс.

Выбор дополнительных участников саммита (приглашенных гостей) был сделан с учетом той роли, которую в текущем году названные страны играют в международных и региональных объединениях и организациях. "Аргентина как председатель G20, Индонезия как сопредседатель в Новом стратегическом партнерстве стран Африки и Азии (вместе с ЮАР) и влиятельный представитель стран Юго-Восточной Азии, Египет как председатель "Группы 77 плюс Китай", Ямайка, вступающая в статус председателя Карибского сообщества (КАРИКОМ), Турция как председатель Организации исламского сотрудничества и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш", - перечислил заместитель министра гостей, ожидаемых в Йоханнесбурге. Лэндерс также добавил, что на саммит приглашены и президенты Анголы, Габона и Замбии.

Лидеры государств, не являющихся постоянными членами БРИКС, а также представители региональных организаций Азии, Африки и Латинской Америки регулярно приглашаются на саммиты БРИКС с 2013 года. Традиция, установленная ЮАР в первый год ее председательства в объединении, позже утвердилась в качестве формата "БРИКС плюс", который, как считают в дипломатических и экспертных кругах, должен стать платформой для "интеграции интеграций".

Главными пунктами повестки на саммите в Йоханнесбурге, как обещает южноафриканская сторона, станут учреждение общего механизма разрешения конфликтов, центра разработки вакцин, женского и гендерного форума, сотрудничество в области экономического планирования перед лицом четвертой промышленной революции.