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В Совете Европы призвали Киев выполнять рекомендации по украинскому закону об образовании

Международная панорама
18 июня, 23:53 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 18, июня. /ТАСС

Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы признала, что этот закон является большим препятствием для обучения национальных меньшинств на родном языке

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ПАРИЖ, 18 июня. /ТАСС/. Совет Европы призвал Киев выполнять рекомендации Венецианской комиссии, касающиеся украинского закона "Об образовании". Об этом заявил генеральный секретарь СЕ Турбьерн Ягланд, выступая в понедельник на конференции в Страсбурге, посвященной 20-летию рамочной конвенции по защите национальных меньшинств и Европейской хартии региональных языков.

Положения принятого Верховной радой в сентябре 2017 года закона "Об образовании" вызвали возражения в некоторых странах Европы, в том числе Венгрии, Румынии, Молдавии, Польше, России, Болгарии и Греции. Документ, в частности, определяет, что образовательный процесс с 2020 года может строиться только на государственном языке. До этого языки нацменьшинств будут преподаваться только до пятого класса.

"Следует продолжать усилия по выполнению рекомендаций Венецианской комиссии по закону "Об образовании", - подчеркнул генеральный секретарь СЕ. - Они должны осуществляться на основе всеобъемлющего и политически нейтрального процесса, включающего представителей национальных меньшинств". По мнению Ягланда, "необходимо, чтобы результат соответствовал правовым нормам" Совета Европы. "Применение этих норм на территории стран-участниц - это путь к обеспечению надежности, стабильности и справедливости для каждой семьи и отдельного гражданина", - считает он.

Отметив важность свободного владения государственным языком для участия в общественной жизни, генеральный секретарь подчеркнул, что "равным образом государства должны обеспечивать право и способность людей широко использовать родной язык, в том числе и в определенных официальных обменах". Это послужит "развитию культуры национальных меньшинств, уважению прав общин и прав человека". Ягланд предостерег от "новой опасной тенденции, когда государства рассматривают защиту национальных меньшинств в первую очередь как вопрос двусторонних, а не многосторонних отношений, и стремятся укреплять свою самобытность за счет культурного, лингвистического и этнического многообразия".

Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы признала, что украинский закон "Об образовании" является большим препятствием для обучения национальных меньшинств на родном языке.

Венецианская комиссия СЕ призвана содействовать распространению европейского конституционного наследия, основанного на нормах Европейского континента. Она видит свою задачу также в урегулировании и предотвращении конфликтов через разработку норм и рекомендаций в конституционной сфере.

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