Помпео: США используют санкции для давления на власти Венесуэлы и ожидают перемен на Кубе

НЬЮ-ЙОРК, 18 июня. /ТАСС/. США используют экономические санкции, чтобы оказать нажим на правительство Венесуэлы после выборов, результатов которых они не признали. Об этом заявил в понедельник в Экономическом клубе Детройта госсекретарь США Майкл Помпео, трансляция его выступления шла на сайте Госдепартамента.

"Мы сделали все возможное, чтобы государства Южной и Центральной Америки взяли на себя основную роль и добивались от Венесуэлы возвращения к ситуации, которая была гораздо более демократической, чем сейчас, - сказал он. - Мы использовали имеющиеся у нас полномочия на введение санкций - экономических санкций - для того, чтобы подтолкнуть этот процесс, и это, как мне представляется, наиболее подходящая роль для США".

После выборов 20 мая, на которых президент Николас Мадуро был переизбран, США ввели против Венесуэлы новые санкции. Президент Дональд Трамп подписал указ, который запрещает американским гражданам и находящимся в США лицам проведение транзакций, связанных с приобретением долговых обязательств правительства Венесуэлы, включая дебиторскую задолженность.

Затронув вопрос о политике США в отношении Кубы, Майкл Помпео отметил, что "не видит значительных изменений в кубинском правительстве", но в то же время "видит значительные возможности". "Думаю, что со временем из-за географической близости к США ситуация на Кубе станет более благоприятной, - добавил он. - Вопрос лишь в том, как быстро происходят перемены, какие средства необходимы для того, чтобы ускорить их и сделать более вероятными".

В отношении Кубы с начала 1960-х годов и до сих пор действует режим торгово-экономического эмбарго, введенный Вашингтоном в ответ на национализацию американской собственности на острове. По данным кубинских властей, блокада (так официальная Гавана называет эмбарго) нанесла ущерб национальной экономике в размере $130,2 млрд.