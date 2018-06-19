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СМИ: экс-президент Эквадора предстанет перед судом по делу о похищении оппозиционера

Международная панорама
19 июня, 1:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Рафаэль Корреа был включен в число обвиняемых решением Национального суда страны

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ТАСС, 19 июня. Национальный суд Эквадора согласился включить экс-президента страны Рафаэля Корреа в число обвиняемых по делу о похищении оппозиционного политика Фернандо Бальды. Как сообщила на своем сайте газета El Comercio, соответствующее решение было вынесено в понедельник в ходе специального заседания.

Судья Даниэлла Камачо также постановила, что бывший глава государства до окончания процесса должен являться в суд каждые 15 суток начиная со 2 июля текущего года. При этом она отметила, что дипломатические представительства Эквадора за рубежом не могут в данном случае заменить здание суда. Это уточнение связано с тем, что Корреа в последние месяцы проживает в Бельгии, откуда родом его супруга.

Обсуждение деталей процесса проходило в условиях повышенных мер безопасности. Вокруг здания суда, расположенного в северной части Кито, были установлены металлические ограждения, так как власти опасались протестов со стороны сторонников бывшего главы государства. В сложившихся условиях манифестанты собрались на одной из близлежащих улиц. Порядок в районе суда обеспечивают около 70 полицейских.

Обвинения в адрес экс-президента связаны с инцидентом, произошедшим в Колумбии в августе 2012 года. Один из политических противников Корреа, бывший депутат эквадорского парламента Фернандо Бальда переехал в эту страну после того, как в Эквадоре в его отношении было открыто уголовное дело о клевете. По словам Бальды, группа из пяти человек попыталась похитить его, затолкав в фургон. Однако политик во время происшествия не пострадал: случайный свидетель вызвал полицию, в итоге злоумышленники сбежали с места преступления, оставив экс-депутата в автомобиле.

Бальда утверждает, что за инцидентом стоят эквадорские спецслужбы и лично экс-глава государства.

Корреа не раз заявлял, что не имеет отношения к случившемуся. По его словам, расследование является частью политического преследования со стороны новых властей Эквадора.

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