Белый дом будет вместе с Пентагоном работать над созданием Космических сил США

ВАШИНГТОН, 19 июня. /ТАСС/. Белый дом, Пентагон и другие соответствующие госструктуры будут вместе работать над созданием Космических сил США. Об этом заявила в понедельник пресс-секретарь президента Сара Сандерс.

"Президент дал распоряжение минобороны начать процесс [создания Космических сил]. Мы находимся на начальных этапах этого [процесса]. Мы собираемся сотрудничать в этом деле с минобороны и другими соответствующими структурами", - сказала она.

Пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт заявила, что ведомство начнет "целенаправленный процесс" создания самостоятельного вида ВС по указанию главы государства. "Мы поняли распоряжение президента. Наше руководство приступит к работе над этим вопросом, что будет иметь последствия для разведывательных операций ВВС, Армии (сухопутных сил), Корпуса морской пехоты и ВМС", - отметила она в распространенном заявлении.

В понедельник Трамп отдал распоряжение Пентагону создать Космические силы в качестве полноценного вида ВС страны. Президент уже неоднократно высказывал идею формирования таких сил. Выступая в марте перед морскими пехотинцами на авиабазе Мирамар (штат Калифорния), он подчеркнул, что "новой национальной космической стратегией США космос признан зоной военных действий, как земля, воздух и море".

Ранее в Конгрессе при обсуждении бюджета Пентагона уже поднимался вопрос о создании вида ВС специально для космоса, но данная идея была отклонена. Против этого выступили министр обороны Джеймс Мэттис и командование ВВС.