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В ООН приняли резолюцию в поддержку самоопределения и независимости Пуэрто-Рико

Международная панорама
19 июня, 2:12 UTC+3 ООН ООН 19, июня. /ТАСС

В принятом документе подтверждается "неотъемлемое право пуэрториканского народа на самоопределение и независимость"

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ООН, 19 июня. /ТАСС/. Специальный комитет ООН по вопросам деколонизации поддержал в понедельник право народа Пуэрто-Рико на самоопределение и независимость, а также призвал власти США вернуть аннексированному 120 лет назад архипелагу все оккупированные территории. В принятой без голосования резолюции комитет, состоящий из 24 стран, включая Россию, попросил Генеральную Ассамблею "всесторонне изучить вопрос о Пуэрто-Рико во всех его аспектах и принять решение по нему как можно скорее".

В документе подтверждается "неотъемлемое право пуэрториканского народа на самоопределение и независимость", в поддержку которой высказываются "видные деятели, правительства и политические силы" латиноамериканских стран, а также подчеркивается, что народ острова "является латиноамериканской и карибской нацией с ярко выраженной национальной самобытностью". В этой связи комитет настоятельно призвал правительство США ускорить процесс, который позволит народу Пуэрто-Рико "в полном объеме" реализовать свое право на самоопределение, вернуть все оккупированные территории, в том числе на островах Вьекес и Сейба, соблюдать основные права человека и "ускорить очистку и обеззараживание районов, ранее использовавшихся для проведения военных учений".

В резолюции, соавторами которой стали Боливия, Венесуэла, Куба, Никарагуа, Россия, Сирия и Эквадор, выражается "серьезная обеспокоенность" по поводу "действий, предпринимаемых против пуэрториканских борцов за независимость", а также содержится призыв к расследованию этих случаев.

Статус Пуэрто-Рико

Нынешний международно-правовой статус Пуэрто-Рико, аннексированного США во время испано-американской войны 1898 года, является предметом политических споров. Так, пуэрториканцы официально считаются гражданами США, но не платят налогов в федеральную казну и не имеют права участвовать в выборах президента страны.

Верховная законодательная власть на острове принадлежит американскому Конгрессу: в его ведении находятся вопросы внешней политики, обороны, местного законодательства. В палате представителей Конгресса США интересы Пуэрто-Рико представляет комиссар-резидент, не имеющий права голоса. Исполнительная власть на острове находится в руках губернатора. Остров получает помощь из федерального бюджета США.

В 2012 году в Пуэрто-Рико прошел референдум, большинство из участников которого высказались за вхождение в состав Соединенных Штатов. Однако, как подчеркивается в резолюции, "политические представители Пуэрто-Рико и Соединенных Штатов до сих пор не приступили к процессу деколонизации". В июне 2017 г. на острове прошел еще один референдум, на котором победили сторонники вхождения архипелага в состав США в качестве нового штата. Они предполагают, что это позволит Пуэрто-Рико справиться с многомиллиардными долгами.

Специальный комитет ООН по деколонизации был учрежден в 1961 г. для содействия осуществлению Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам. В его состав входят 24 государства, включая ряд соавторов принятой в понедельник резолюции, а также Китай, Индию, Ирак и Иран.

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