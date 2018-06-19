СМИ: Ким Чен Ын планирует во вторник посетить Пекин

ТАСС, 19 июня. Лидер КНДР Ким Чен Ын намерен во вторник отправиться в Пекин и провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом со ссылкой на источники сообщило во вторник издание Nikkei Asian Review.

По его данным, глава КНДР планирует обсудить свою встречу с президентом США Дональдом Трампом и торговую стратегию. Отмечается, что Ким Чен Ын отправится в Пекин на самолете.

Источники сообщили изданию, что уже стартовали соответствующие приготовления в сфере безопасности. Это будет третий визит Ким Чен Ына в Китай за последние три месяца.

12 июня в Сингапуре состоялся саммит Трампа и Ким Чен Ына. По итогам встречи главы государств подписали совместный документ. Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.