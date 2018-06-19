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СМИ: Ким Чен Ын планирует во вторник посетить Пекин

Международная панорама
19 июня, 2:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Отмечается, что это уже будет третий визит лидера КНДР в Китай за последние три месяца

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ТАСС, 19 июня. Лидер КНДР Ким Чен Ын намерен во вторник отправиться в Пекин и провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом со ссылкой на источники сообщило во вторник издание Nikkei Asian Review.

По его данным, глава КНДР планирует обсудить свою встречу с президентом США Дональдом Трампом и торговую стратегию. Отмечается, что Ким Чен Ын отправится в Пекин на самолете.

Источники сообщили изданию, что уже стартовали соответствующие приготовления в сфере безопасности. Это будет третий визит Ким Чен Ына в Китай за последние три месяца.

12 июня в Сингапуре состоялся саммит Трампа и Ким Чен Ына. По итогам встречи главы государств подписали совместный документ. Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

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Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
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Ким Чен Ын Си Цзиньпин Трамп, Дональд
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