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Совбез ООН дал спецпосланнику генсека время на урегулирование ситуации вокруг Ходейды

Международная панорама
19 июня, 3:27 UTC+3 ООН ООН 19, июня. /ТАСС

Отмечается, что через этот порт в Йемен поступает большая часть гуманитарных и коммерческих грузов

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ООН, 19 июня. /ТАСС/. Совет Безопасности (СБ) ООН в понедельник провел третью за неделю встречу, посвященную ситуации в Йемене, где правительственные войска при поддержке коалиции стран во главе с Саудовской Аравией начали штурм контролируемого мятежниками портового города Ходейда. По завершении закрытого совещания члены СБ в очередной раз высказались за продолжение работы морской гавани, через которую в страну поступает большая часть гуманитарных и коммерческих грузов.

Подводя итоги дискуссии, первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на правах председателя Совбеза отметил, что ситуация вокруг Ходейды "очень тревожная" и все члены СБ "продолжают внимательно следить" за развитием событий.

С докладом на встрече выступили заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок и специальный посланник генсека по Йемену Мартин Гриффитс, который пытается добиться договоренности о прекращении боевых действий. Как сообщил в понедельник журналистам официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, эмиссар завершил консультации с мятежниками в Сане и в ближайшие несколько дней будет вести дискуссии с коалицией. Ранее повстанцы заявили, что не собираются сдавать порт, в том числе под управление ООН.

"Мы надеемся, что он [спецпосланник] преуспеет. Мы полностью его поддерживаем. Так что давайте подождем некоторое время и посмотрим, что из этого выйдет", - сказал Полянский, добавив, что эмиссар пользуется у Совбеза полным доверием.

Дипломат воздержался от рассуждений на тему возможного принятия резолюции с призывом о прекращении столкновений в районе Ходейды. "Я думаю, что мы делаем все, что можем на данном этапе. Возможны все варианты, но на данный момент мы наблюдаем за ситуацией и поддерживаем работу господина Гриффитса и господина Лоукока. Посмотрим, что мы можем сделать в будущем", - отметил заместитель постпреда РФ.

Штурм Ходейды

Аравийская коалиция сообщила о начале операции "Золотая победа" по освобождению Ходейды, расположенной на западном побережье Йемена, 14 июня. Командование заявило, что окажет поддержку йеменской армии в ответ на запрос законного правительства республики. В кампании задействованы отряды народного ополчения Йемена, а также сухопутные силы, флот и авиация альянса.

По оценкам ООН, в районе Ходейды проживают по меньшей мере 600 тыс. человек. Как сообщил в понедельник официальный представитель генсека всемирной организации, с начала военной операции из Ходейды бежали около 5,2 тыс. семей. Несмотря на боевые действия, порт города продолжает принимать грузы.

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