Власти США предъявили экс-сотруднику ЦРУ обвинения в краже секретной информации

НЬЮ-ЙОРК, 19 июня. /ТАСС/. Американские власти предъявили бывшему сотруднику ЦРУ обвинения в краже секретной государственной информации, имеющей отношение к национальной безопасности. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник прокуратурой Южного округа штата Нью-Йорк.

"Джошуа Адаму Шульте предъявлены обвинения по 13 пунктам в связи с предполагаемой кражей из [систем] ЦРУ засекреченной информации, касающейся национальной обороны, и передачей этих материалов организации, которая занимается тем, что публично распространяет <...> конфиденциальные данные", - отмечается в заявлении.

Обвиняемый является бывшим сотрудником ЦРУ, который использовал свой допуск к системам ведомства, чтобы похитить секретные сведения и передать их в третьи руки, следует из сообщения. Шульте также отдельно предъявлены обвинения в хранении и распространении детской порнографии, которая была обнаружена на его личном компьютере.

В мае газета The Washington Post сообщала, что власти США подозревают Шульте в передаче секретных данных ЦРУ организации WikiLeaks. При этом в заявлении прокуратуры название WikiLeaks не фигурирует. Структура, которой были переданы материалы, названа в сообщении как "Организация-1".

По данным The Washington Post, Шульте в 2017 году передал WikiLeaks информацию о программных средствах, которыми пользуются специалисты ЦРУ для осуществления хакерских атак и электронной слежки. Власти США провели обыск в его квартире в Нью-Йорке и ознакомились с материалами, хранившимися на его компьютере, а также с личными записями. При этом Шульте был арестован еще в августе прошлого года после того, как при обыске у него была обнаружена детская порнография. Сейчас обвиняемый содержится под стражей в тюрьме на Манхэттене.

По сведениям "Вашингтон пост", Шульте в прошлом работал в подразделении ЦРУ по разработке программного обеспечения, а до этого был сотрудником Агентства национальной безопасности (АНБ) США, которое занимается радиоэлектронной разведкой. В 2016 году он ушел из разведывательного сообщества и работал в частном бизнесе.