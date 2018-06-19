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Австралия активизирует политику в Океании из-за растущего в регионе влияния РФ и КНР

Международная панорама
19 июня, 4:40 UTC+3 СИДНЕЙ СИДНЕЙ 19, июня. /ТАСС

Последствия некоторых соглашений, заключаемых Китаем с государствами региона, могут сказаться на их суверенитете, отметила глава МИД Австралии

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ТАСС, 19 июня. Австралия намерена активно развивать экономические отношения со странами Океании в противовес укреплению влияния в этом регионе Китая и ряда других стран, включая Россию. Об этом заявила министр иностранных дел страны Джули Бишоп в интервью, опубликованном во вторник газетой The Sydney Morning Herald

"Мы хотим быть уверенными в том, что они [островные государства Океании] сохранят свой суверенитет и устойчивое экономическое развитие и не попадут в долговую ловушку", - пояснила глава МИД Австралии.

Отвечая на вопрос, угрожает ли, на ее взгляд, государствам региона растущее влияние Китая, осуществляющего во многих из них инфраструктурные проекты, Бишоп сказала: "Нас тревожат последствия некоторых заключаемых [островными государствами] финансовых соглашений, которые в долгосрочной перспективе могут сказаться на их суверенитете. Мои слова следует применять к любой стране".

"Россия время от времени приходит в регион и начинает вести свою игру. Мы хотим, чтобы Австралия была естественным партнером тихоокеанских государств, которого они бы выбирали. Мы понимаем, что мы не единственный партнер, но Океания должна видеть нашу готовность оказать такую поддержку, которая поможет сохранить экономическую стабильность и не приведет к возникновению непосильного долгового бремени", - заключила министр.

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