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СМИ: в Пекин прибыл самолет, на борту которого может находиться Ким Чен Ын

Международная панорама
19 июня, 4:46 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 19, июня. /ТАСС

Отмечается, что этот же ИЛ-76 ранее использовался для доставки в Сингапур личных автомобилей лидера КНДР, на которых он передвигался в день переговоров с президентом США

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ТОКИО, 19 июня. /ТАСС/. Самолет ИЛ-76 авиакомпании Air Koryo, на борту которого предположительно находится лидер КНДР Ким Чен Ын, прибыл во вторник в Пекин. Об этом сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что этот же самолет ранее использовался для доставки в Сингапур личных автомобилей лидера КНДР, на которых он передвигался в день переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее японская газета Nikkei сообщила, что Ким Чен Ын намерен во вторник отправиться в Пекин и провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Главной их темой, как ожидается, станет ситуация на Корейском полуострове и саммит КНДР и США.

Лидеры Китая и КНДР уже дважды встречались в этом году. Последний визит Ким Чен Ына в Пекин состоялся в конце марта. Тогда он прибыл в китайскую столицу на поезде.

12 июня в Сингапуре состоялся саммит Трампа и Ким Чен Ына. По итогам встречи главы государств подписали совместный документ. Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

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Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
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