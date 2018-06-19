СМИ: в Пекин прибыл самолет, на борту которого может находиться Ким Чен Ын

ТОКИО, 19 июня. /ТАСС/. Самолет ИЛ-76 авиакомпании Air Koryo, на борту которого предположительно находится лидер КНДР Ким Чен Ын, прибыл во вторник в Пекин. Об этом сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что этот же самолет ранее использовался для доставки в Сингапур личных автомобилей лидера КНДР, на которых он передвигался в день переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее японская газета Nikkei сообщила, что Ким Чен Ын намерен во вторник отправиться в Пекин и провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Главной их темой, как ожидается, станет ситуация на Корейском полуострове и саммит КНДР и США.

Лидеры Китая и КНДР уже дважды встречались в этом году. Последний визит Ким Чен Ына в Пекин состоялся в конце марта. Тогда он прибыл в китайскую столицу на поезде.

12 июня в Сингапуре состоялся саммит Трампа и Ким Чен Ына. По итогам встречи главы государств подписали совместный документ. Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.